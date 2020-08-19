Собака «взяла» в заложники своих хозяев в Нижегородской области

Собака породы стаффордширский терьер по неизвестной причине «взяла» в заложники своих хозяев в Дзержинске Нижегородской области.

Сначала пес был ласков и игрив, но потом что-то его разозлило. Терьер начал бросаться на хозяев, не выпускал их из квартиры. Хозяйка собаки сумела сбежать, в помещении оставались муж и сын.

Женщина вызвала сотрудников МЧС и полицию. Пока полицейские отвлекали собаку, хозяева выбирались из квартиры по пожарной лестнице. При этом пес успел укусить мужчину. Семье порекомендовали усыпить питомца, на что они пока не решились, передает «Дзержинское ТВ».