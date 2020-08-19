Адвокат заявил о «причастности» хакеров к ДТП с Ефремовым

В автотехнической экспертизе ДТП с участием Михаила Ефремова не были учтены версии влияния на управление автомобиля хакерами, заявил адвокат Эльман Пашаев.

«Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования», - отметил правозащитник в отзыве.

По словам Пашаева, в ходе экспертизы недостаточно была исследована электроника транспортного средства.

В результате смертельного ДТП с участием артиста погиб курьер Сергей Захаров. Он получил травмы несовместимые с жизнью в результате лобового столкновения автомобиля. По информации следствия, в крови Ефремова был обнаружен алкоголь. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.