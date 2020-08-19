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Охлаждающие маски и шарфики: как в Японии спасаются от аномальной жары

Светлана Головина
17:05 19.08.2020
В Токио уже третью неделю держится жара +36 градусов, а при большой влажности в 54%, она ощущается как +43.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из-за аномальной жары в Токио серьезный тепловой удар можно получить не только на улице, но и в помещении, поэтому граждан  призывают пользоваться кондиционерами и охлаждающими масками. Об этом рассказала «Звезде» специалист по японскому протоколу и этикету, жительница Токио Елена Гаврилина.

«Ежедневно во внутренних новостях гражданам напоминают о необходимости пить большое количество воды, чтобы избежать обезвоживания организма, а также при выходе на улицу надевать головной убор и брать с собой зонтики для защиты от солнечных лучей», - отметила Гаврилина.

По ее словам, в Токио уже третью неделю держится жара +36 градусов, а при большой влажности в 54%, она ощущается как +43.

Также Гаврилина рассказала, что для своей безопасности жителям необходимо использовать специальные охлаждающие шарфик, которые доступны в каждом магазине.

«В период пандемии коронавируса были сделаны специальные охлаждающие маски. Можно использовать и маски из натурального шелка», - добавила она.

За это время жертвами жары стали свыше сотни человек, из которых большинство пожилые люди. Чтобы помочь им уберечь себя от трагедии, местные власти к ним направляют волонтеров с целью разъяснения данной ситуации и рассказывают, как нужно включать кондиционер.

Помимо этого, в общественном транспорте постоянно транслируется информация о погоде, мерах безопасности и как действовать в сложившейся ситуации.

Во многих районах Токио были оборудованы специальные конструкции, которые позволяют охлаждать воздух.

С начала августа  в городе Хамамацу префектуры Сидзуока зафиксировали +41,1 градуса. Это первый случай с 2018 года, когда столбик термометра поднялся выше 40 градусов. До конца недели ослабления жары не будет, предупреждают синоптики.

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