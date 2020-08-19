Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей

Кандидат исторических наук, председатель Союза бонистов России Александр Баранов рассказал «Звезде», как отличить поддельную купюру в 5 тысяч рублей.

Специалист напомнил, что на сайте Центробанка есть официальные методички и описания настоящих банкнот: какие на них применяются признаки защиты, водяные знаки, перфорации и другое. Также он рекомендовал воспользоваться по возможности счетчиком купюр. Современные устройства легко распознают подлог.

«Если вы физическое лицо и большими объемами купюр не обладаете, вам дают на сдачу или просят обменять пятитысячную купюру, обращайте внимание на ее внешний вид. Фальшивые банкноты можно и на ощупь отличить. Проверяйте водяной знак. Также есть специальные краски цветопеременные, если под разными углами купюру крутить – меняется цвет краски», - рассказал эксперт.

Помимо этого, распознать фальшивку поможет ультрафиолет: при нем поддельная банкнота скорее всего будет светиться из-за того, что мошенники чаще всего применяют бумагу несоответствующего качества.