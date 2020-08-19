Эксперт объяснил происхождение загадочных объектов у МКС
Ранее ролик с неопознанными объектами возле станции выложил российский космонавт Иван Вагнер.
© Фото: ivan_mks63, twitter
Научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин объяснил происхождение загадочных объектов рядом с МКС.
По словам специалиста, объекты, скорее всего, являются спутниками, которые запустила американская частная компания SpaceX Илона Маска.
«В космосе сейчас 3,5 тысячи спутников, и Маск каждую неделю по 60 штук запускает. Чему тут удивляться? Я думаю, это эскадрилья Маска», - отметил Сурдин.
Ранее ролик с неопознанными объектами возле станции выложил российский космонавт Иван Вагнер. Он также передал все материалы для изучения в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.