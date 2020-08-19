Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт объяснил происхождение загадочных объектов у МКС

Кирилл Васин
16:59 19.08.2020
Ранее ролик с неопознанными объектами возле станции выложил российский космонавт Иван Вагнер.
Эксперт объяснил происхождение загадочных объектов у МКС
© Фото: ivan_mks63, twitter

Научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга Владимир Сурдин объяснил происхождение загадочных объектов рядом с МКС.

По словам специалиста, объекты, скорее всего, являются спутниками, которые запустила американская частная компания SpaceX Илона Маска.

«В космосе сейчас 3,5 тысячи спутников, и Маск каждую неделю по 60 штук запускает. Чему тут удивляться? Я думаю, это эскадрилья Маска», - отметил Сурдин.

Ранее ролик с неопознанными объектами возле станции выложил российский космонавт Иван Вагнер. Он также передал все материалы для изучения в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.08.2020, 13:53
В Кремле прокомментировали беспорядки в Белоруссии
Дата19.08.2020, 14:34
Два Ту-95МС провели воздушное патрулирование над Японским морем
Дата19.08.2020, 10:41
Названа дата возвращения на ринг Федора Емельяненко
Дата19.08.2020, 11:20
Ракетный комплекс «Гермес» впервые покажут на «Армии-2020»
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:21 В стране и мире
ЕС не признал результаты выборов в Белоруссии
14:49 В стране и мире
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
14:28 В стране и мире
Видео
Пиар-директор Топалова рассказала о самочувствии певца после ДТП
13:44 В стране и мире
«Господь что-то мне говорит»: певец Влад Топалов попал в ДТП
12:19 Армия
Видео
Российские военные прибыли на полигон в Узбекистане для участия в конкурсе «Дорожный патруль»
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Группу Little Big обвинили в плагиате
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Дом «здоровья»: сторонники Гитлера мучили детей в санаториях десятки лет после войны
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.