Эксперт объяснил происхождение загадочных объектов у МКС

Ранее ролик с неопознанными объектами возле станции выложил российский космонавт Иван Вагнер. Он также передал все материалы для изучения в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН.

«В космосе сейчас 3,5 тысячи спутников, и Маск каждую неделю по 60 штук запускает. Чему тут удивляться? Я думаю, это эскадрилья Маска», - отметил Сурдин.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.