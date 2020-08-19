Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Красные пятна на белой одежде»: эксперт назвал главный рычаг управления митингами в Белоруссии

Егор Левин
16:44 19.08.2020
Политический обозреватель рассказал о том, какие цели преследуют организаторы антиправительственных митингов, и какими способами их добиваются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sputnik, РИА Новости

Юрий Селиванов, политический обозреватель МИА News Front, назвал главное, по его мнению, оружие Запада в процессе участия в политических переворотах, в частности, в настоящее время в Белоруссии. Он считает, что это далеко не то, что все привыкли понимать под этим понятием.

«Передовой отряд агрессии Запада - это не танки и не крылатые ракеты, это - пресса. Она первая вторгается в страну-объект. Сейчас эта самая пресса знаете, чем занимается? Она ищет главную картинку события. Первая составная часть уже есть - это белые одежды женщин. Вторая составная часть должна быть - красные пятна на этой одежде, пятна крови. Это цвета национального оппозиционного флага Белоруссии. Вот, что им нужно», - заявил Селиванов в студии «Открытого эфира».

Напомним, ранее в Белоруссии вспыхнули народные волнения, для сохранения порядка в ходе которых привлекались правоохранители. Митингующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко, в то время как сам он заявляет о честности и неподдельности прошедших президентских выборов, на которых он, согласно официальным данным, набрал более 80% голосов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.