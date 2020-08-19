«Красные пятна на белой одежде»: эксперт назвал главный рычаг управления митингами в Белоруссии

Юрий Селиванов, политический обозреватель МИА News Front, назвал главное, по его мнению, оружие Запада в процессе участия в политических переворотах, в частности, в настоящее время в Белоруссии. Он считает, что это далеко не то, что все привыкли понимать под этим понятием.

«Передовой отряд агрессии Запада - это не танки и не крылатые ракеты, это - пресса. Она первая вторгается в страну-объект. Сейчас эта самая пресса знаете, чем занимается? Она ищет главную картинку события. Первая составная часть уже есть - это белые одежды женщин. Вторая составная часть должна быть - красные пятна на этой одежде, пятна крови. Это цвета национального оппозиционного флага Белоруссии. Вот, что им нужно», - заявил Селиванов в студии «Открытого эфира».

Напомним, ранее в Белоруссии вспыхнули народные волнения, для сохранения порядка в ходе которых привлекались правоохранители. Митингующие требуют отставки президента страны Александра Лукашенко, в то время как сам он заявляет о честности и неподдельности прошедших президентских выборов, на которых он, согласно официальным данным, набрал более 80% голосов.