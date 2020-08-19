МИД: РФ заявила протест Норвегии из-за задержания российского дипломата

Россия заявила протест Норвегии из-за задержания заместителя торгового представителя РФ в ходе встречи с гражданином этой страны.

Согласно сообщению посольства России в Норвегии, опубликованному МИД РФ, 15 августа полицейские необоснованно задержали заместителя торгового представителя РФ. Он был подвергнут обыску, ему не предоставили возможность связи с посольством или вызова сотрудника консульского отдела.

«Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата. Свои выводы в России, конечно, сделают», - говорится в сообщении, опубликованном МИД РФ в Facebook.

Ранее стало известно, что один из дипломатов российского посольства объявлен персоной нон-грата за якобы совершение действий, несовместимых с его ролью и статусом дипломата.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия подготовит зеркальный ответ на действия норвежской стороны.