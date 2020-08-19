Ученые раскрыли механизм заражения коронавирусом

В ходе исследования немецких ученых был обнаружен новый неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку.

Уточняется, что для работы специалисты применяли криоэлектронную томографию, усреднение субтомограмм и моделирование молекулярной динамики.

Благодаря данной методики ученые установили, что шипы вируса имеют способность изгибаться, однако ранее эксперты полагали, что их структура твердая.

«Глобулярная часть S-белка, или "белка-шипа", в которой содержится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой», - уточняется в материале журнала Science.

В частности, специалисты отметили уникальную ее гибкость, за счет которой вирусу может свободно перемещаться и подбирать необходимый рецептор для соединения.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире почти достигло 22 миллионов человек.