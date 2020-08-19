В Москве простились с Николаем Губенко

В Москве сегодня, 19 августа, простились с Николаем Губенко - талантливым актером, режиссером сценаристом.

Он был удивительным человеком, которого уважали за честность и прямоту - такие слова звучали в московском театре «Содружество актеров Таганки». Губенко является его основателем и долгое время был художественным руководителем. Также в советские годы он занимал пост министра культуры, последние 15 лет был депутатом Мосгордумы.

Николай Губенко умер 16 августа, за день до своего 79-летия. В последний путь актера проводили под аплодисменты. Похоронят Губенко на Кунцевском кладбище.

Николай Губенко родился в 1941 году в Одессе. Во время войны его отец погиб в бою, а мать также убили нацисты. Николай воспитывался в детском доме, затем в Суворовском училище, и по его окончании поступил во ВГИК. Известность актеру принесли роли в фильмах «Они сражались за Родину», «Прошу слова», «Дворянское гнездо».