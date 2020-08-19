Песков прокомментировал слухи о переброске войск в Белоруссию
По словам пресс-секретаря, вся военная техника находится на территории Российской Федерации.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы передвижении военной техники в сторону границы с Белоруссией.
«Сейчас нет такой потребности и, собственно, белорусское руководство само признало, что такой потребности нет», - сказал пресс-секретарь.
По его словам, вся военная техника находится на территории Российской Федерации.
Помимо этого, Песков добавил, что существует Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве (России и Белоруссии), в котором есть обязательства сторон, предусматривающих взаимную помощь.