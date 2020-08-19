Позеленевшее в Анапе море сняли на видео
На кадрах видно, что у берега одного из городских пляжей вода позеленела и зацвела.
© Видео: nevolskih_ilia, Instagram © Фото: nevolskih_ilia, Instagram
Один из отдыхающих в городе-курорте Анапе снял на видео цветущее Черное море.
На кадрах видно, что у берега одного из городских пляжей вода позеленела и зацвела. При этом чуть дальше от берега поверхность воды довольно чистая.
«Море чистое, море зеленое, море мягкое», - саркастически заметил оператор.
По словам местных жителей, в августе море в Анапе на некоторых пляжах каждый год покрывается водорослями. Они посоветовали мужчине подобрать другое место для купания.