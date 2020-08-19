«Град с куриное яйцо»: в Новосибирске устраняют последствия урагана

В среду, 19 августа, муниципальные службы Новосибирска устраняют последствия мощного ливня.

В некоторых местах города выпал град размером с куриное яйцо, а также бушевал штормовой ветер.

В результате нашествия стихии были повалены десятки деревьев и затоплены несколько улиц, так как ливневки не могли справиться с потоком воды.

На кадрах, опубликованных очевидцами, хорошо видно, что автомобили затоплены до середины кузова, некоторые из них глохнут прямо в движении. Во дворе несколько транспортных средств были серьезно повреждены рухнувшими на них деревьями.

По информации синоптиков, дожди в регионе прогнозируются на ближайшие два дня.