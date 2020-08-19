Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе

Работающий на борту Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер запечатлел на видео пять неопознанных летающих объектов над Антарктидой. Кадры были опубликовал в его Twitter-аккаунте.

«Самый пик Полярного сияния над Антарктидой в долготе Австралии, то есть во время полета между ними. Но на видео вы увидите нечто иное, не только само сияние...», - подписал космонавт видео.

На кадрах хорошо видно, как в ярком полярном сиянии внезапно появляются пять неизвестных объектов, которые пролетают параллельным курсом.

По словам Вагнера, съемки проводились 1 раз в секунду, после чего были собраны в видео 25 кадров/сек.

Все материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН для анализа.