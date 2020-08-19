«Безопасность граждан в приоритете»: Песков об участии россиян в протестах в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об участии россиян в протестах в Белоруссии.

«Безопасность российских граждан является абсолютным приоритетом для наших интересов», - сказал Песков, комментируя слова журналиста о том, что в ходе протестов в Белоруссии пострадали в том числе российские граждане.

Пресс-секретарь также отметил, что в Кремле проявляют обеспокоенность в связи с тем, что российские журналисты сталкиваются с грубостью в ходе своей работы в Белоруссии, но в то же время напомнил им о необходимости аккредитации.

По данным ЦИК Белоруссии, на новых президентских выборах победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Несогласные с результатами граждане страны организовали многотысячные митинги. Беспорядки в стране продолжаются вторую неделю. Пострадали сотни человек.