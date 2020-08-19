Джабаров: Москва ответит зеркально на высылку российского дипломата из Норвегии
Сотрудник российского посольства был объявлен персоной нон-грата за якобы совершение действий, несовместимых с его ролью и статусом.
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На высылку российского дипломата из Норвегии Россия ответит зеркально, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Сомнений нет, Россия, однозначно, ответит на этот шаг зеркально», - цитирует его РИА Новости.
Накануне стало известно, что один из дипломатов российского посольства был объявлен персоной нон-грата за якобы совершение действий, несовместимых с его ролью и статусом дипломата.
На данный момент у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну.