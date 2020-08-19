Джабаров: Москва ответит зеркально на высылку российского дипломата из Норвегии

На высылку российского дипломата из Норвегии Россия ответит зеркально, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Сомнений нет, Россия, однозначно, ответит на этот шаг зеркально», - цитирует его РИА Новости.

Накануне стало известно, что один из дипломатов российского посольства был объявлен персоной нон-грата за якобы совершение действий, несовместимых с его ролью и статусом дипломата.

На данный момент у дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну.