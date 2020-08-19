Норвегия высылает российского дипломата
Решение было принято из-за того, что он совершил «действия, несовместимые с ролью дипломата и его статусом».
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МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата, сообщает NRK.
«Он совершил действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата», - пояснил начальник отдела коммуникаций ведомства Трюде Маасейде.
Внешнеполитическое ведомство не раскрывает имени представителя дипмиссии, но уточняется, что он работал в торговом отделе посольства России.
Дипломат объявляется «персоной нон грата», как это называется на дипломатическом языке. Это означает, что он не может вернуться в Норвегию позже.
У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну. Реакция на депортацию с российской стороны пока не последовала. Но в МИД Норвегии не хотели бы, чтобы случившиеся повлияло на отношения между странами.