Норвегия высылает российского дипломата

МИД Норвегии решил выслать из страны российского дипломата, сообщает NRK.

«Он совершил действия, несовместимые с его ролью и статусом дипломата», - пояснил начальник отдела коммуникаций ведомства Трюде Маасейде.

Внешнеполитическое ведомство не раскрывает имени представителя дипмиссии, но уточняется, что он работал в торговом отделе посольства России.

Дипломат объявляется «персоной нон грата», как это называется на дипломатическом языке. Это означает, что он не может вернуться в Норвегию позже.

У дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть страну. Реакция на депортацию с российской стороны пока не последовала. Но в МИД Норвегии не хотели бы, чтобы случившиеся повлияло на отношения между странами.