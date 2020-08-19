Пиар-директор Топалова рассказала о самочувствии певца после ДТП

Певец Влад Топалов после аварии, в которую он попал сегодня утром чувствует себя хорошо, заявила в комментарии «Звезде» его пиар-директор Нина Пономарева.

«Все у него прекрасно, все целы, живы и здоровы. Это было московская обыденная ситуация на дороге. Небольшая авария», - подчеркнула она.

Она добавила, что в настоящее время Топалов занимается постановками танцевального проекта.

Накануне сам певец написал на своей страничке в Instagram, что попал в аварию, после которой обратился к богу. Он посчитал, что данной ситуацией «Господь хочет что-то сказать» ему и поблагодарил его «за опыт и урок».