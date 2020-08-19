Пиар-директор Топалова рассказала о самочувствии певца после ДТП
Российский поп-певец попал в ДТП, из-за которого сделал вывод, что Бог пытается ему что-то сказать.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Певец Влад Топалов после аварии, в которую он попал сегодня утром чувствует себя хорошо, заявила в комментарии «Звезде» его пиар-директор Нина Пономарева.
«Все у него прекрасно, все целы, живы и здоровы. Это было московская обыденная ситуация на дороге. Небольшая авария», - подчеркнула она.
Она добавила, что в настоящее время Топалов занимается постановками танцевального проекта.
Накануне сам певец написал на своей страничке в Instagram, что попал в аварию, после которой обратился к богу. Он посчитал, что данной ситуацией «Господь хочет что-то сказать» ему и поблагодарил его «за опыт и урок».