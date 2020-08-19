Более 20 стран намерены приобрести российскую вакцину от коронавируса

В получении первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса российского производства заинтересованы более 20 стран, в числе которых Перу, Арабские Эмираты, Бразилия, Индия и Мексика.

«Спутник V» был разработан Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Препарат уже прошел клинические испытания - вакцина эффективна и не имеет побочных эффектов - и был зарегистрирован 11 августа.

На данный момент на заводе в Московской области было изготовлено свыше 15 тысяч доз.

Уточняется, что к концу текущего года планируют задействовать производственные площадки за рубежом и довести количество до 200 миллионов доз.