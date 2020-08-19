«Ожившая» в морге пациентка Курской районной больницы умерла

Пациентка Горшеченской ЦРБ, которую врачи приняли за умершую и отправили в морг, скончалась в Курской областной больнице, куда была доставлена после вынесения заключения о смерти. Об этом «Звезде» сообщили в Комитете здравоохранения Курской области.

Ранее сообщалось, что женщина поступила в центральную районную больницу, где ей провели операцию, после которой у пациентки произошла клиническая смерть. После неудачной попытки реанимировать женщину, эти действия были признаны безуспешными, все приборы указывали на ее смерть, отсутствовали пульс и дыхание. Ее переместили в морг, где она очнулась на следующее утро.

После инцидента пациентку доставили в областную клиническую больницу в стабильном тяжелом состоянии, где она готовилась к проведению еще одной операции.

Историю с пациенткой в Горшеченской ЦРБ уже проверяют местные следственный комитет и областной комитет здравоохранения. Родственники очнувшейся пенсионерки наняли адвоката и намерены судиться с больницей, от общения с журналистами они отказываются.