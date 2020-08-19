В Кремле прокомментировали беспорядки в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя происходящие в Белоруссии беспорядки заявил, что Кремль относится к ситуации как к внутреннему делу Республики.

«Белоруссия - это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ - братский нам народ», - отметил пресс-секретарь.

По словам Пескова, российская сторона настроена на то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля и белорусы смогли сами справиться с ней.

Массовые акции протеста в связи с несогласием итогов президентских выборов начались в Белоруссии 9 августа. Сотни граждан вышли на улицы с призывом пересмотра результатов и проведения нового голосования.

Незадолго до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в данную ситуацию.