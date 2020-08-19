Лавров: Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москву тревожат попытки иностранного вмешательства в ситуацию в Белоруссии.

«Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне», - сказал глава МИД.

Лавров уточнил, что в данном случае тревожит не просто попытка вмешательства, а их цель «навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными».

«Никто не скрывает, что речь идет о геополитике, о борьбе за постсоветское пространство», - добавил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Беспорядки в Белоруссии начались после оглашения результатов президентских выборов 9 августа.

Сотни граждан требуют аннулировать итоги и провести повторное голосование. В поддержку граждан выступили уже и в Европарламенте.