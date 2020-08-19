«Господь что-то мне говорит»: певец Влад Топалов попал в ДТП

Российский поп-певец Влад Топалов утром 19 августа попал в аварию. После ситуации он обратился к Богу, посчитав случившиеся за знак.

«Господь что-то мне говорит. Спасибо за опыт и урок», - написал он в своем Instagram.

Топалов также отметил, что «с годами начинаешь воспринимать все проще», порассуждал о жизни и сделал вывод, что «так надо было».

Поклонники пожелали Топалову сил и терпения. Отметим, что это не первая авария Топалова. Примерно год назад он попал в серьезное ДТП, возвращаясь из церкви.