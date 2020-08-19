«Превратили трагедию в клоунский цирк»: актриса Беркович заступилась за Ефремова

Актриса Татьяна Беркович, которая выступила вторым свидетелем защиты Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сказала, что к данной трагедии причастны все.

«Люди пострадали: один погиб, другой - со сломанной судьбой, у родственников погибшего, жизнь разделилась на до и после. Ни один человек не остался безучастным. Все мы оказались в трагедии, даже моя жизнь никогда не будет прежней», - заявила она.

Также актриса сказала, что адвокат семьи погибшего Добровинский превратил трагедию в фарс.

«Суд превратился в клоунский цирк. Я вас очень прошу уважать друг друга и людей в том зале», - добавила Беркович.

Она рассказала, что после аварии поехала в больницу Склифосовского, куда повезли пострадавшего Сергея Захарова. Туда же приехала его гражданская жена. Она, как и первый свидетель, Никита Высоцкий, готова оказать помощь потерпевшей.

Михаил Ефремов не признал вины в ДТП. Ему предъявлено обвинение по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.