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«Превратили трагедию в клоунский цирк»: актриса Беркович заступилась за Ефремова

Ирина Егорова
13:30 19.08.2020
Татьяна Беркович выступила вторым свидетелем защиты артиста Михаила Ефремова.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Актриса Татьяна Беркович, которая выступила вторым свидетелем защиты Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, сказала, что к данной трагедии причастны все.

«Люди пострадали: один погиб, другой - со сломанной судьбой, у родственников погибшего, жизнь разделилась на до и после. Ни один человек  не остался безучастным. Все мы оказались в трагедии, даже моя жизнь никогда не будет прежней», - заявила она.

Также актриса сказала, что адвокат семьи погибшего Добровинский превратил трагедию в фарс.

«Суд превратился в клоунский цирк. Я вас очень прошу уважать друг друга и людей в том зале», - добавила Беркович.

Она рассказала, что после аварии поехала в больницу Склифосовского, куда повезли пострадавшего Сергея Захарова. Туда же приехала его гражданская жена. Она, как и первый свидетель, Никита Высоцкий, готова оказать помощь потерпевшей. 

Михаил Ефремов не признал вины в ДТП.  Ему предъявлено обвинение по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.  Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. 

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