Кабмин выделит 3 млрд рублей на переобучение россиян, потерявших работу из-за пандемии

Ранее Мишустин также говорил о том, что выступит с предложениями о продолжении в том или ином виде стимулирующей политики в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря текущего года.

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