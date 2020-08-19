Кабмин выделит 3 млрд рублей на переобучение россиян, потерявших работу из-за пандемии
Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
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Правительство направит около трех миллиардов рублей на переобучение граждан, потерявших работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По словам премьера, соответствующий документ уже подписан.
Ранее Мишустин также говорил о том, что выступит с предложениями о продолжении в том или ином виде стимулирующей политики в отношении медиков, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Региональные надбавки медикам будут продолжаться до декабря текущего года.