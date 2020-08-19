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Европа намерена ввести двойное тестирование на COVID-19 для туристов

Светлана Головина
12:48 19.08.2020
Согласно новым правилам, путешественникам будет необходимо пройти 5-дневный карантин и сдать два теста на коронавирус - первый по прилету гражданина, второй – через пять дней.
Европа намерена ввести двойное тестирование на COVID-19 для туристов
© Фото: XinHua, Globallookpress

В связи с тем, что закрытие границ негативно сказывается на туристическом бизнесе, власти стран Европы намерены разработать новые методы въезда для туристов, в частности, проведение двойного тестирования на COVID-19.

На данный момент такая форма тестирования уже была введена в Исландии. С 19 августа прибывшим туристам необходимо пройти обязательный 5-дневный карантин и сдать два теста на выявление коронавируса - первый делается по прилету гражданина, второй – через пять дней. При этом, выйти из карантина разрешается только в случае отрицательных результатов обоих анализов.

«Двойное тестирование подразумевает более лояльный подход к странам, где произошли отдельные вспышки инфекции. В этом случае туристы смогут путешествовать в те районы, где нет коронавируса. Например, в этом случае немецким и британским туристам было бы разрешено ездить на Майорку, при возвращении с которой на карантине пришлось бы посидеть всего 5 дней», - уточняется в сообщении на сайте ассоциации туроператоров России.

Ранее из-за новой вспышки COVID-19 Великобритания внесла в список стран особой группы риска Испанию, введя обязательный 14-дневный карантин для возвращающихся. Также в этом перечне оказались Франция, Нидерланды, Монако, Мальта и ряд островов. Подобные меры с 15 августа начали действовать и в Германии.

В свою очередь, в штаб-квартире Евросоюза рекомендуют применять меры, основанные на научных данных - смотреть на количество новых случаев заражения коронавирусом за последние две недели и «принимать во внимание стратегии и объемы тестирования».

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