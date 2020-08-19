«Лето продолжается»: синоптик рассказала о погоде на предстоящие выходные

Ведущий специалист центра погода «Фобос» Елена Волосюк рассказала о погоде на предстоящие дни.

«В Москве холоднее было всего в местном полюсе холода - это метеостанция в Черустях, на границе Подмосковья и Владимирской области. Сегодня там понижалась температура до 3,5 градуса, а накануне было 2,2 градусы выше нуля. Но, тем не менее, пусть и слабые, но северные ветры господствуют в атмосфере над столичным регионом сдерживают воздух», - рассказала она в комментарии «Звезде».

Сегодня, по ее словам, ожидается 20-22 градусов тепла, а 20 августа - до 22 градусов выше нуля. В Москве ночью - до градусов.

«Но, начиная с пятницы, заток холода уже будет прекращаться и у нас будет доминировать антициклон, то есть погода сухая и солнечная со слабыми ветрами и будет становиться все теплее. Во второй половине текущей недели нас ждет постепенное, плавное повышение температур. В воскресенье в ночное время 8-13 градусов, а днем до 26. Никакие заморозки нам не грозят, лето продолжается и будут все условия для того, чтобы им наслаждаться», - отметила метеоролог.

Несмотря на то, что во многих регионах страны уже закрылся купальный сезон, на Балтике наоборот, вода на этой неделе должна прогреться до 22-23 градусов.