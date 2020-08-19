Роспотребнадзор опубликовал новые COVID-рекомендации по работе колледжей

В Роспотребнадзоре представили документ, который регламентирует работу колледжей и техникумов в условиях пандемии коронавируса.

В перечне основных требований прописаны: особый дезинфекционный режим учреждения, проверка температуры тела и симптомов респираторных заболеваний на входе у обучающихся и сотрудников, запрет на проведение массовых мероприятий и минимизация контактов.

В частности, в ведомстве рекомендуют не только пересмотреть расписание и закрепить за одной группой одну аудиторию, но и максимально перевести на дистанционное обучение заочников и учащихся вечерних групп.

Помимо этого, к занятиям советуют не привлекать посторонних лиц - моделей и помощников.

Всех студентов колледжей, которые приехали из-за рубежа, необходимо направлять на 14-дневную изоляцию, после которой они смогут приступить к занятиям. При этом, на 10-12 день им предписывается сдать тест на COVID-19 методом ПЦР.