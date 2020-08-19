Высоцкий заявил о готовности Ефремова помочь семье погибшего
Никита Высоцкий, выступая на допросе в качестве свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова, заявил, что артист хочет и может оказать помощь и содействие потерпевшим.
«Мы хотели помочь с похоронами. Мы хотели предложить деньги любому члену семьи. Мы понимали, что это нужно сделать Если бы у Михаила была возможность позвонить и поговорить с женой, он бы это сделал», - сказал Высоцкий.
По его словам, окружение Ефремова также готово помочь. А сам артист «переживает».
«Нужно не плюнуть в эту руку, а протянуть в ответ. Я знаю, что Михаил хочет и готов помочь Ирине. Мы видим, что она пострадавшая, хотя суд не признал», - добавил он.
В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Ирина Стерхова, гражданская жена погибшего Сергея Захарова, просила пять миллионов рублей.
Стерхова, как уточнялось ранее, прожила в гражданском браке с погибшим 20 лет.
Накануне она назвала Ефремова убийцей.
Напомним, что ее муж, Сергей Захаров, курьер интернет-магазина, 8 июня возвращался с последнего заказа домой. На Садовом кольце в его мини-грузовик вылетел автомобиль Михаила Ефремова. От полученных травм Захаров скончался в больнице. Актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.