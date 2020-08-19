Никита Высоцкий рассказал, как оказался на месте ДТП с участием Ефремова

Проходящий по делу о смертельном ДТП в центре столицы с участием Михаила Ефремова Никита Высоцкий рассказал, как оказался на месте аварии.

«Мне сказали, что в центре Москвы авария. Я там рядом живу. Сел сразу в машину и поехал», - отметил он.

В ходе допроса Высоцкий попросил учитывать качества Ефремова. Он упоминал, что артист занимается благотворительностью и готов оказать помощь и содействие семье погибшего.

По версии следствия вечером 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и протаранила машину Lada, за рулем которой был 57-летний Сергей Захаров, курьер интернет-магазина. Он через пару часов скончался в больнице от полученных травм. Сразу после аварии, по информации в СМИ, через три минуты, к месту ДТП приехал Гармаш, Иван Стебунов с женой.