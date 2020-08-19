«Ъ»: в России выдан первый кредит под криптовалюту

Накануне в России впервые оформили кредит одному из предпринимателей через заключение договора индивидуальной банковской ссуды под покупку токенов криптовалюты Waves.

Уточняется, что данная сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества». В процессе структурирования был использован механизм условного депонирования - эскроу.

«От планов по использованию Waves я не отказываюсь и продавать токены смысла не вижу, однако они не должны мертвым грузом лежать в кармане, а должны работать», - цитирует «Коммерсантъ» предпринимателя.

Как уточнили изданию в руководстве банка, основным моментом для проведения сделки было максимально корректно квалифицировать токены. Благодаря структурированной работе юристов и нотариуса удалось обозначить криптовалюту как «иное имущество».



По словам экспертов, выдача данной ссуды является важным этапом для криптовалют в России и свидетельствует о том, что цифровые активы можно широко использовать и применять в реальной жизни.