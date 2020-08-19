В стране и мире У Минского тракторного завода задержали двух человек Ирина Егорова Сотрудники органов внутренних дел попросили собравшихся разойтись, однако отдельные граждане не прислушались к призывам. © Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости Возле Минского тракторного завода (МТЗ) прошли задержания, заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. По ее словам, милиционеры оттеснили толпу и задержали двоих самых активных участников несанкционированного мероприятия. «Его участники мешали заводчанам пройти на работу», - объяснила Чемоданова ТАСС. Накануне часть работников Минского тракторного завода с сотрудниками электротехнического завода имени Козлова объявили забастовку. На встречу с протестующими приезжал и глава государства. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, как со стороны оппозиции, так и со стороны представителей силовых ведомств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует