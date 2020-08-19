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«На нем не было живого места»: Высоцкий рассказал о состоянии Ефремова после ДТП

Светлана Головина
11:15 19.08.2020
По словам актера, на месте аварии он хотел пообщаться с Ефремовым, но его не допустили к нему и куда-то уводили.
«На нем не было живого места»: Высоцкий рассказал о состоянии Ефремова после ДТП
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На слушании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Никита Высоцкий рассказал, что актер был в состоянии растерянности.

По словам актера, на месте аварии он увидел перевернутый автомобиль потерпевшего и огромное количество очевидцев, которым «было весело и они снимали все происходящее».

 Высоцкий хотел пообщаться с Ефремовым, но его не допустили к нему и куда-то уводили.

«Он был в растерянном состоянии, у нас в быту это называется шоковым состоянием. Я увидел Ефремова и на нем не было живого места - руки и ноги были разбиты, присутствовали множественные кровоподтеки», - сказал артист.

Помимо этого, он добавил, что Ефремов не узнал коллегу, когда тот ему крикнул.

 Ранее Высоцкий попросил суд и журналистов сформировать о нем «равномерное мнение» и «верить тому, что он говорит», так как, по его словам, СМИ «из него делают рецидивиста».

В среду, 19 августа, проходит очередное заседание Пресненского суда Москвы, где должно быть вынесено решение по данному делу.

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