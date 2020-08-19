«На нем не было живого места»: Высоцкий рассказал о состоянии Ефремова после ДТП

На слушании по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова Никита Высоцкий рассказал, что актер был в состоянии растерянности.

По словам актера, на месте аварии он увидел перевернутый автомобиль потерпевшего и огромное количество очевидцев, которым «было весело и они снимали все происходящее».

Высоцкий хотел пообщаться с Ефремовым, но его не допустили к нему и куда-то уводили.

«Он был в растерянном состоянии, у нас в быту это называется шоковым состоянием. Я увидел Ефремова и на нем не было живого места - руки и ноги были разбиты, присутствовали множественные кровоподтеки», - сказал артист.

Помимо этого, он добавил, что Ефремов не узнал коллегу, когда тот ему крикнул.

Ранее Высоцкий попросил суд и журналистов сформировать о нем «равномерное мнение» и «верить тому, что он говорит», так как, по его словам, СМИ «из него делают рецидивиста».

В среду, 19 августа, проходит очередное заседание Пресненского суда Москвы, где должно быть вынесено решение по данному делу.