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Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко в ходе протестов

Светлана Головина
10:57 19.08.2020
Массовые акции протеста в Белоруссии начались после оглашения результатов президентских выборов 9 августа.
Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко в ходе протестов
© Фото: Simone Kuhlmey, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил серьезную ошибку в ходе беспорядков в республике, опоздав с обращением за поддержкой к рабочим промышленных предприятий. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Политик аргументировал это тем, что и сам в период своего руководства прибегал к подобной форме коммуникации, но в случае с Лукашенко это оказалось слишком поздно.

«Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих - это я не склонен», - сказал Горбачев в интервью сайту «Комсомольской правды».

Также он добавил, что, вероятно, в происходящем в Белоруссии есть влияние из-за границы.

Незадолго до этого кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к властям ЕС с призывом не признавать итоги выборов.

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