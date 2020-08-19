Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко в ходе протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил серьезную ошибку в ходе беспорядков в республике, опоздав с обращением за поддержкой к рабочим промышленных предприятий. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.



Политик аргументировал это тем, что и сам в период своего руководства прибегал к подобной форме коммуникации, но в случае с Лукашенко это оказалось слишком поздно.

«Нужной поддержки не получилось. Свалить на рабочих - это я не склонен», - сказал Горбачев в интервью сайту «Комсомольской правды».

Также он добавил, что, вероятно, в происходящем в Белоруссии есть влияние из-за границы.

Незадолго до этого кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение к властям ЕС с призывом не признавать итоги выборов.