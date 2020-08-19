В России выявили 4 828 новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 4 828 до 937 321, передает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса. При этом 25,5% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Пациенты с положительным результатом теста на инфекцию зарегистрированы в 85 регионах страны.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано в Москве - 691 человек, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Наименьшее - в Севастополе, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе

Темп прироста коронавируса составляет 0,5%. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки обнаружен в Подмосковье, Смоленской области, Еврейской автономной области, Чечне.

Всего с начала распространения инфекции в России выздоровели 749 423 человека, погибли 15 989.