Пассажирский автобус загорелся в Москве: видео
На момент возгорания пассажиры в салоне отсутствовали, информация о пострадавших не поступала.
© Видео: Николай Николай, VK © Фото: Николай Николай, VK
В Северном Медведково в Москве загорелся автобус. В момент возгорания он оказался на проезжей части.
Инцидент произошел на улице Широкая. Спасательные службы незамедлительно прибыли на место и зафиксировали огонь на площади 15 квадратных метров. Видео пожара опубликовано в VK.
Сообщается, что возгорание было оперативно ликвидировано. Пассажиры в салоне автобуса отсутствовали, информация о пострадавших не поступала.