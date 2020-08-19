Обманутый отдых: как в Крыму мошенники наживаются на туристах

В Крыму мошенники придумали новые способы обмана туристов. В сезон, когда все возможные варианты отдыха уже забронированы, злоумышленники выставляют предложения со скидкой. Далее турист переводит предоплату, и, когда приезжает на отдых, выясняется, что такого отеля не существует.

«Мне прислали ваучер, выставили счет, оплатила я в этот же день. Мне выслали договор, где прописаны сроки, что я забронировала, какие услуги. Я все это оформила и мне прислали документы на электронную почту», - рассказала пострадавшая Татьяна Петько.

По данным Минтуризма полуострова, обманутых уже сотни. На одном только пансионате в Судаке мошенники нажились на 10 миллионов рублей.

«Мы столько нервов потратили. Сколько слез, сколько криков... Покупали людям обратные билеты», - вспоминает директор пансионата «Волга» Юрий Койчев.

Новинка курортного сезона-2020 у аферистов - это сайты-дублеры. На них - заманчивые обещания, предложения за смешные деньги, убедительные консультации туроператоров по телефону, обещания про трансфер и шведский стол.

Вместо реально существующих пансионатов мошенники «сдают» заброшенные базы отдыха.

Сейчас экспертная комиссия разрабатывает способы, как вывести из тени мини-отели и небольшие гостиницы. Новые условия для таких категории должны быть выгоднее, чем работа в «сером секторе». А создание единой туристической базы данных сделает эту сферу неуязвимой для мошенников. Прежде чем бронировать гостиницу можно будет по горячей линии проверить, действительно ли такая существует.