Тихановская призвала ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская обратилась с просьбой к властям Евросоюза не признавать результаты голосования, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Видеообращение было опубликовано на странице в YouTube.

По ее мнению, прошедшие в республике выборы были не честными, а итоги сфальсифицированы.

«Вторую неделю подряд мой народ мирно борется за свое конституционное право выбирать своих лидеров. Выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными», - сказала Тихановская.

Также она отметила, что люди, которые вышли на улицы республики с целью защитить свои голоса, были подвержены жесткому обращению - лишены свободы, подвергнуты пыткам режимом, судорожно цепляющимся за власть.

«Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы. Я призываю вас не признать этих сфальсифицированных выборов», - добавила бывший кандидат на пост президента.

Национальный координационный совет страны объявит честные и демократические выборы президента с участием международных наблюдателей, заключила Тихановская.

Массовые беспорядки в Белоруссии начались после выборов президента республики 9 августа. Люди вышли на улицу с призывом аннулировать итоги голосования, а рабочие в знак протеста объявили забастовки на предприятиях.