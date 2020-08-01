Эксперты предупредили об опасности использования общественного Wi-Fi

Число общественных точек с бесплатным Wi-Fi ежегодно растет, но, как советует ряд экспертов, не нужно забывать о правилах кибербезопасности при их использовании.

По мнению специалистов, если человек пользуется бесплатным общественным интернетом, он рискует потерять свои персональные данные и пароли, в связи с чем не нужно совершать банковские операции, онлайн-покупки и авторизовываться в личных аккаунтах приложений и социальных сетей через общедоступный Wi-Fi.

«При использовании общественных Wi-Fi сетей важно понимать, что злоумышленники могут перехватить и проанализировать как минимум данные в текущей сессии. Тут можно провести аналогию с "кулуарными разговорами" на мероприятиях, которые может подслушать любой участник и затем воспользоваться полученной информацией в своих целях. Аналогично риск компрометации данных существует и при подключении устройства к публичным Wi-Fi точкам. Поэтому рекомендуется не проходить авторизацию и не регистрироваться на сайтах, которые могут содержать критическую информацию для пользователя», - объяснил в беседе с РИА Новости консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеб Карманов.

Потеря информации может произойти, поскольку общедоступные сети, как правило, не шифруют трафик, что позволяет киберприступникам получить данные пользователя, подключившись к той же точке доступа.

Чтобы избежать подобных неприятностей, некоторые эксперты рекомендуют пользоваться в общественных местах мобильным интернетом или использовать надежный VPN.

В то же время единой точки зрения на это счет у специалистов нет. Например, замглавы Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB по обучению Анастасия Баринова советует и вовсе не пользоваться общественным Wi-Fi, а если избежать использования публичного Wi-Fi нельзя, то ни в коем случае не посещайте сайты, на которых нужно вводить критическую информацию.