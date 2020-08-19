В РФ на сирийском опыте разработали систему прогнозирования маршрутов движения дронов противника

Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) на основе опыта, полученного силами ПВО в Сирии, разработала систему, прогнозирующую наиболее вероятные маршруты движения беспилотников противника. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

«Наша разработка позволяет существенно снизить эффективность применения БПЛА противником за счет определения наиболее вероятных маршрутов их движения к объектам удара и построения соответствующей группировки средств ПВО на этих маршрутах», - сообщил Ляпоров.

Разработку под названием «Ителлектуальная система определения областей маршрутов полета беспилотных летательных аппаратов» представят на форуме «Армия-2020». По словам Ляпорова, разработать систему позволил опыт ведения военных операций в Сирии.

«Актуальность представляемого нами экспоната, состоит в том, что беспилотные летательные аппараты стали важными и опасными средствами воздушного нападения. Особенно это наглядно показало их применение против группировки ПВО в Сирийской Арабской Республике», - пояснил Ляпоров.

Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова в Твери осуществляет подготовку специалистов сил противовоздушной и противоракетной обороны для Вооруженных сил России.