Минпромторг опубликовал проект постановления о сроках маркировки молочной продукции

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало проект постановления правительства, регламентирующий сроки начала маркировки молочной продукции. С документом можно ознакомиться на официальном федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Маркировка для молока и сливок, которые могу храниться от 28, в соответствии с проектом, должна быть запущена 20 января 2021 года. Те же продукты со сроком хранения до 28 суток, а также сгущенные молоко и сливки, масло, сыр, творог, молочная сыворотка и безалкогольные напитки с молочным жиром должны начать маркировать 1 июля 2021 года. Свернувшиеся молоко и сливки, йогурты, кефиры и иные продукты с ферментированными или сквашенными сливками и молоком начнут маркировать 1 октября 2021 года.

Малые хозяйства, самостоятельно осуществляющие розничную торговлю своей продукцией, получат дополнительное время перед обязательной маркировкой - до 1 октября 2022 года.