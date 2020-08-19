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Разбитое окно и выбитые двери: кадры с места ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Анна Берестовая
00:10 19.08.2020
По предварительным данным, в ходе инцидента пострадали два человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Звезда» публикует кадры с места аварии, произошедшей на территории Новой Москвы. В деревне Ларево в поселении Сосенское ранее столкнулись грузовик и маршрутный автобус «Мосгортранса».

В ходе ДТП пострадали два человека, находившихся в автобусе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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