Разбитое окно и выбитые двери: кадры с места ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

«Звезда» публикует кадры с места аварии, произошедшей на территории Новой Москвы. В деревне Ларево в поселении Сосенское ранее столкнулись грузовик и маршрутный автобус «Мосгортранса».

В ходе ДТП пострадали два человека, находившихся в автобусе. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.