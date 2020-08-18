Михаил Ефремов выехал в суд на очередное заседание по делу о смертельном ДТП в центре столицы.

На кадрах видно, как актер выходит из квартиры своего дома и спускается на первый этаж. Он игнорирует многочисленные вопросы журналистов, и, в сопровождении людей в форме, садится в машину.

По информации в СМИ, на сегодняшнем заседании адвокат артиста Эльман Пашаев, ссылаясь на заключения врачей, будет просить суд разрешить его подзащитному прогулки, так как актер до сих пор чувствует себя «плохо» после того, как его госпитализировали в больницу прямо из зала суда.

По словам правозащитника, у Ефремова была диагностирована хроническая прогрессивная болезнь легких.

Восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на Садовом кольце на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через пару часов умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека - пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.