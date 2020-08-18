В российских вузах завершается приемная кампания

Вузы страны завершают прием документов от абитуриентов, не сдающих дополнительные для поступления экзамены. В этом году прием выпускников в российские вузы начали 20 июля. Впервые еще до получения результатов ЕГЭ выпускники могли подать документы.

Больше 40 тысяч человек подали документы онлайн, через сайт госуслуг.

Большинство университетов в этом году начнут обучение с 1 сентября, но массовые мероприятия пока будут отменены. На протяжении обучения необходимо соблюдение всех санитарных требований: студентам будут измерять температуру, занятия физкультурой будут проводиться на открытом воздухе. Корпусы и аудитории регулярно следует дезинфицировать.

По рекомендациям Роспотребнадзора студенты и преподаватели обязаны будут носить маски. Обучающиеся иностранцы смогут приступить к занятиям после двухнедельного карантина. Роспотребнадзор рекомендовал не допускать к очной работе преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания.