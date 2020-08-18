Недооцененные: врач назвал пять полезных псевдоврагов фигуры

Испанский врач-диетолог Даниэль Урсуа назвал пять полезных псевдоврагов фигуры. Люди, которые стремятся похудеть, часто отказываются от них, но на самом деле при правильном употреблении от них не будет лишнего веса.

Среди таких продуктов диетолог перечислил яйца. По его словам, употребление одного яйца в день дает больше пользы в виде белка высокого качества, полезных жиров и витаминов, чем количество холестерина, из-за которого многие боятся употреблять этот продукт на диете.

Также не стоит пренебрежительно относиться к орехам. Они служат профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Даниэль Урсуа считает, что горсть орехов, съеденная за завтраком не испортит фигуру, а наоборот, привнесет спектр полезных веществ в организм.

На третьем, четвертом и пятом местах расположились молоко, жирная рыба и авокадо. В умеренном количестве эти продукты принесут массу пользы организму, отметил диетолог в интервью газете La Vanguardia.