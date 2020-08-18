Новак заразился коронавирусом
Министр энергетики России Александр Новак заразился COVID-19.
«К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления», - сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Он добавил, что тест на коронавирусную инфекцию у главы ведомства оказался положительным.
Новак переносит коронавирус бессимптомно. Министр примет участие в видео конференции мониторинга ОПЕК+.
Накануне стало известно, что коронавирусом заболел мэр Антальи Мухиттин Беджек. В период эпидемии новой инфекции в нашей стране переболели COVID-19 многие политики. Среди них Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также многие зарубежные деятели, например, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр обороны Сербии Александр Вулин.