Число погибших от жары в Токио увеличилось до 79 человек

Жаркая погода в августе в Токио уже убила 79 человек. Большинство погибших - люди пожилого возраста, старше 70 лет, сообщает телеканал NHK. Многие японцы погибли в своих домах и квартирах, где не были установлены кондиционеры.

Накануне жара в Японии достигла исторического максимума. В городе Хамамацу префектуры Сидзуока зафиксировали +41,1 градуса. Это первый случай с 2018 года, когда столбик термометра поднялся выше 40 градусов. В столице столбик термометра поднимался до 36 градусов.