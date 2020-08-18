СМИ: власти США арестовали экс-офицера ЦРУ за передачу секретных материалов Китаю

Министерство юстиции США объявило об аресте бывшего офицера ЦРУ. Он обвиняется в продаже американской секретной информации Китаю на протяжении нескольких лет. Ему грозит пожизненное заключение в случае доказательства его вины, сообщается в материале Guardian.

Согласно публикации, в 2001 году 67-летний офицер в отставке Александр Юк Чинг Ма якобы вступил в сговор с родственником, также бывшим сотрудником ЦРУ. В ходе встречи представитель китайской разведки и офицер ЦРУ договорились обменяться секретной информацией в обмен на деньги и подарки, сообщается в материале издания. Встреча была снята на видео. На кадрах видно, как Ма получает и пересчитывает 50 тысяч долларов.

Также сообщается, что Ма в течение шести лет якобы регулярно копировал, фотографировал и крал документы с пометкой «Совершенно секретно». Он часто ездил в Китай, чтобы передавать полученные сведения за крупные суммы денег. Подозреваемый был арестован накануне, он предстанет перед судом 18 августа.