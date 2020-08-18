Мишустин дал старт проекту Амурского ГХК

В столице Амурской области Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт строительству нового газохимического комплекса (ГХК) «Сибура» - в основание комплекса была забита первая тестовая свая.

«Запуск этого производства - это, конечно, мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаем точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона», - сказал Мишустин.

Это один из крупнейших инвестиционных проектов в стране. По словам премьер-министра, предприятие, где будут производить базовые полимеры, - это не только новая транспортная и социальная инфраструктура, но и тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Проект Амурского ГХК будет производить базовые полимеры общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год. Строительство планируется завершить к 2025 году.

Глубокая переработка этана, который станет одним из основных видов сырья для АГХК, увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза.

Амурский ГХК – первый в мире опыт удаленного управления нефтехимическим комплексом. В проект заложено более 150 цифровых и автоматизированных решений.