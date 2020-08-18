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Мишустин дал старт проекту Амурского ГХК

Ирина Егорова
08:20 18.08.2020
Амурский ГХК - первый в мире опыт удаленного управления нефтехимическим комплексом.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

В столице Амурской области Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт строительству нового газохимического комплекса (ГХК) «Сибура» -  в основание комплекса была забита первая тестовая свая.

«Запуск этого производства - это, конечно, мощные инвестиции в будущее, то есть в Амурской области мы создаем точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона», - сказал Мишустин.

Это один из крупнейших инвестиционных проектов в стране. По словам премьер-министра, предприятие, где будут производить базовые полимеры, - это не только новая транспортная и социальная инфраструктура, но и тысячи высокотехнологичных рабочих мест.

Проект Амурского ГХК будет производить базовые полимеры общей мощностью 2,7 миллиона тонн в год. Строительство планируется завершить к 2025 году. 

Глубокая переработка этана, который станет одним из основных видов сырья для АГХК, увеличивает добавленную стоимость создаваемой из него продукции в четыре раза.

Амурский ГХК – первый в мире опыт удаленного управления нефтехимическим комплексом. В проект заложено более 150 цифровых и автоматизированных решений.

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