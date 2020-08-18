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Илон Маск стал четвертым богатейшим человеком в мире

Ирина Егорова
08:01 18.08.2020
Это произошло после роста акций предпринимателя. На данный момент его состояние оценивается в 84,8 миллиарда долларов.
Илон Маск стал четвертым богатейшим человеком в мире
© Фото: Paul Hennessy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX поднялся на четвертую строчку в списке самых богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg

Это произошло на фоне роста акций  Tesla, которые достигли исторического максимума. В понедельник они выросли на 11%, увеличив состояние Маска на 7,8 миллиарда долларов. Таким образом, состояние предпринимателя оценивается в  84,8 миллиарда долларов.

Лидирующую позицию занимает уже третий год подряд глава корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 188 миллиардов долларов. На втором месте один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 миллиард). Тройку лидеров замыкает глава Facebook Марк Цукерберг (99 миллиардов).

Недавно Илон Маск оказался на одной из первых пяти позиций по уровню богатства в мировом списке по версии Forbes. Хотя ранее он занимал 31 место. Получается, предприниматель повысил свое состояние в три раза. 

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