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Мишустин поддержал идею фермера о расширении программы «Дальневосточный гектар»

Ирина Егорова
06:59 18.08.2020
Один из предпринимателей предложил проработать возможность предоставления эффективным фермерам дополнительных «гектаров» земли.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Дмитрий Астахов РИА Новости

На встрече с жителями Благовещенска Михаил Мишустин обсудил  вопросы реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека».  Один из получателей «дальневосточного гектара» из Хабаровского края Михаил Утробин выступил с предложением расширить программу для тех, кто доказал эффективность своей работы на земле.

«Идея, которая изначально родилась, ее нужно масштабировать. Тем людям, которые уже освоили землю, возможно ли предоставить еще дополнительно землю, для того, чтобы они и дальше поднимали земли, которые не используются для того, чтобы кормить свои семьи, кормить свой край, развивать страну и свой регион», - сказал фермер.

Также он отметил, что ему «понравился механизм получения земли».

«Это реально очень легко. Просто и доступно», - отметил он.

Раньше Утробин работал офисным сотрудником, но три года назад взял землю и основал собственное дело - занимается производством сырого молока и продукции из него.

Мишустин решил поддержать идею фермера.  По его словам, по программе «Дальневосточный гектар» открыты к выбору почти треть территории округа. Он поручил министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову проработать этот вопрос и при необходимости внести соответствующие изменения в нормативную базу.

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